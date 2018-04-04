Суд готов допросить Януковича и Ко без привлечения РФ, защита против

Оболонский райсуд Киева по делу Виктора Януковича о государственной измене 5 апреля допросит трех свидетелей, 18 апреля – экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина.

Других свидетелей, но без привлечения российских органов власти, суд также готов допросить до дебатов, которые состоятся 25-26 апреля, сказал судья Владислав Девятко.



Адвокат Виталий Сердюк сообщил, что в России говорили со свидетелями – и те готовят жалобу на судебную коллегию, потому что процедура допроса по скайпу не соответствует законодательству.



"Они, в частности Виталий Захарченко написал об этом в открытом обращении, готовы и хотят дать показания, но – в соответствии с законом и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи", – заявил он.



По словам защитника, свидетели работали в правоохранительной системе и понимают, что допрос по обычной видеосвязи – "это ловушка", чтобы нивелировать затем показания. Но они якобы готовы выйти на связь из российского суда.



"Ни один из свидетелей не получил повестки ... Они настаивают, чтобы их допросили в соответствии с законом и предоставили повестку", – заявил Сердюк.



"Вчера Святошинский райсуд принял решение провести допрос Захарченко с территории РФ с применением международной правовой помощи", – напомнил он.



По словам адвоката, то, что "суды по одному обстоятельству принимают разные решения", свидетельствует, что "оказывается давление".



Судья констатировал, что Захарченко отказывается давать показания.



Адвокат заверил: "Это не правда. Он и другие свидетели просят вручить им повестку, выполнить требования УПК – направить в Минюст РФ обращение с просьбой обеспечить их допрос в установленном порядке. Чтобы потом генпрокурор не сменил группу прокуроров – и они не сказали, что все эти показания ненадлежащие".



Судья возразил, что повестки экс-главе МВД Виталию Захарченко, экс-премьеру Николаю Азарову, экс-главе АП Андрею Клюеву, экс-главе СБУ Александру Якименко направляли на адвокатское объединение Сердюка Aver Lex.



"Суд разрешил вам провести допрос этих свидетелей по видеоконференцсвязи без привлечения компетентных органов РФ, учитывая суть обвинения по данному делу ... Вы фактически отказались от допроса данных свидетелей", – заявил Девятко.



Он также возмутился: "(Сегодня) Был обеспечено лишь допрос одного свидетеля, что нарушает разумные сроки рассмотрения дела".



"Учитывая, что Юрий Ильин выразил желание дать показания и вы можете обеспечить его участие, суд допросит его 18 апреля", – сказал судья.



"Чтобы вы не вводили всех в заблуждение, суд уверяет вас, что никуда не спешит и будет объективно выяснять все обстоятельства для обеспечения права на защиту Виктора Януковича. Поэтому, конечно, 18-го и 19 апреля мы не сможем провести судебные дебаты. Они состоятся 25-го и 26 апреля", – заявил он.

"Посему завтра допрашиваем двух экспертов, которых суд вызвал, а также по вашему ходатайству – свидетеля Кобылинского. Других свидетелей, если вы обеспечите их прибытие или выход на видеосвязь – 11, 12, 18 и 19 апреля", – сообщил Девятко.



"В том числе суд гарантирует при желании допрос Виктора Януковича – без привлечения компетентных органов РФ", – заявил он.



Судья объявил перерыв до 10 утра четверга, 5 апреля.



На брифинге после заседания Сердюк заявил: "Суд фактически решил не допрашивать ключевых свидетелей – Азарова, Захарченко, Клюева, Якименко и прочих... Было допрошено 40 свидетелей со стороны прокуратуры, со стороны защиты было удовлетворено лишь 16 свидетелей".



Он также сказал: "Суд спешит ... Суд уже выбился из графика, установленного Антоном Геращенко". Со своей стороны, судья упрекал Сердюка за то, что 11 раз заседания не состоялись из-за отсутствия защитников Януковича.