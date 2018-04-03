Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко

Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщил "Украинской правде" адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский, соответствующее решение во вторник принял Святошинский районный суд Киева.

Допрос Захарченко проведут путем видеоконференции.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".

Горошинский предположил, что допрос Захарченко может состояться не раньше осени.

"Сейчас идет коммуникация между Украиной и Россией. Суд только делает запрос на международно-правовую помощь, и после этого будет коммуникация между министершами юстиции двух стран и после этого определяется дата, время судебного заседания, где может быть допрошен свидетель. Если оценивать реалистично, то скорее всего на осень", - сказал Горошинский.

В то же время, суд отказал в аналогичном допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.

Как известно, 18 февраля 2014 года на Евромайдане начались столкновения, которые привели к масштабным жертвам среди митингующих. 20 февраля на Институтской расстреляли несколько десятков протестующих.

Защитники экс "беркутовцев" и экс-президента Виктора Януковича склоняют к версии, что правоохранители также пострадали, а приказ стрелять могли дать лидеры Майдана, а не предыдущее руководство Украины.

Как известно, в международном розыске за преступления против Майдананаходятся 22 человека.



Всего следствие по делу убийств участников Революции Достоинстваразыскивает 110 подозреваемых.

В ноябре 2017 года Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.