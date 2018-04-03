Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко

Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщил "Украинской правде" адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский, соответствующее решение во вторник принял Святошинский районный суд Киева.

Допрос Захарченко проведут путем видеоконференции.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".

В то же время, суд отказал в аналогичном допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.

Как известно, 18 февраля 2014 года на Евромайдане начались столкновения, которые привели к масштабным жертвам среди митингующих. 20 февраля на Институтской расстреляли несколько десятков протестующих.

Защитники экс "беркутовцев" и экс-президента Виктора Януковича склоняют к версии, что правоохранители также пострадали, а приказ стрелять могли дать лидеры Майдана, а не предыдущее руководство Украины.

Как известно, в международном розыске за преступления против Майдананаходятся 22 человека.



Всего следствие по делу убийств участников Революции Достоинстваразыскивает 110 подозреваемых.

В ноябре 2017 года Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.