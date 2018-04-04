Кононенко: Нужно снять с ОО уголовную ответственность по декларациям

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Среда, 4 апреля 2018, 13:21

Первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко заявляет, что необходимо снять уголовную ответственность с антикоррупционеров за не поданные декларации.

Об этом он сообщил журналистам в среду.

"В первую очередь - уголовная ответственность, ее надо снять. Не стоит связывать деятельность антикоррупционеров с уголовной ответственностью", - сказал депутат.

В то же время, отметил он, активисты обязаны подавать декларации, ведь "части людей кажется, что доходы антикоррупционеров должно быть видны".

"Те первые декларации показали, что часть общества считает, что зарплаты у активистов-антикоррупционеров слишком большие", - отметил Кононенко.

Он также отметил, что большая часть его фракции голосовала за президентский законопроект об отсрочке на 3 месяца срока подачи деклараций антикоррупционерами - с 1 апреля на 1 августа.

"За это время мы могли бы решить этот вопрос и проголосовать закон президента с предложениями Венецианской комиссии. Но в парламенте было больше пиара, чем желания решить этот вопрос. Фракции зарегистрировали 5 или 6 законопроектов, и поэтому ни один не прошел", - говорит Кононенко.

Роман Романенко, УП

Темы: БПП декларации законодательство коррупция Кононенко
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