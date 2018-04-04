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Сытник: Каждое дело о хищениях в "оборонке" сопровождают манипуляции

Среда, 4 апреля 2018, 14:15

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что у его ведомства не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в среду.

"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.

"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.

Как известно, 30 марта НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.

Александр Шумилин, УП

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Темы: СытникВерховная РадаНАБУХолодницкий
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