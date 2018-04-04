Сытник: Каждое дело о хищениях в "оборонке" сопровождают манипуляции

1128 просмотров
Среда, 4 апреля 2018, 14:15

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что у его ведомства не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в среду.

"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.

"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.

Как известно, 30 марта НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.

Александр Шумилин, УП
Темы: Сытник Верховная Рада НАБУ Холодницкий
powered by lun.ua
По теме
В Раду вызвали Сытника и Холодницкого 3 апреля 2018, 13:48
Холодницкий объясняет, что дозволено главе САП, а что директору НАБУ 3 апреля 2018, 13:26
Холодницкий: Ни разу не общался с Трухановым 3 апреля 2018, 12:04
Все новости
Главные новости
Киев завершает отопительный сезон
Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от коалиции
Холодницкий потролил Ляшко: Мне бы дом в Козине и везение в лотерее
Из-за квартиры Лещенко открыли производство – Холодницкий
Все новости
гид

В Киеве запустили мобильный гид по интересным местами города

психология

4 способа улучшить ваши отношения со смартфоном и семьей