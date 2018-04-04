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НАБУ проверяет информацию о финансировании Каддафи президентской кампании Тимошенко

Среда, 4 апреля 2018, 18:51
НАБУ проверяет информацию о финансировании Каддафи президентской кампании Тимошенко

НАБУ начало проверку сообщений о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Владимира Арьева.

В документе отметили, что ведомство рассмотрело запрос, касающийся возможного получения Тимошенко 4 миллионов евро от Муаммара Каддафи и их использования для финансирования избирательной кампании на президентских выборах 2010 года.

"По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины", - говорится в документе.

Ранее СМИ сообщали, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи будто бы финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США.

СМИ утверждали, что правительство Каддафи выделило $5 млн. на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году. Еще 4 млн. евро были потрачены на кампанию Юлии Тимошенко, которая баллотировалась на выборах в Украине в 2010 году.

В пресс-службе "Батькивщины" опровергли информацию, опубликованную изданием.

"Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в комментарии, переданном "Европейской правде".

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоКаддафиНАБУденьги
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