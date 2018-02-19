Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - СМИ

Режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи будто бы финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США.

Об этом сообщает издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого находится в Лондоне, передает "Европейская правда".

Газета утверждает, что правительство Каддафи выделило $5 млн. на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году. Еще 4 млн. евро были потрачены на кампанию Юлии Тимошенко, которая баллотировалась на выборах в Украине в 2010 году.

Близкий помощник из окружения Саифа аль Ислама - сына Каддафи - рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства на кампанию Тимошенко.

"Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас заключен в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины", - сказал он.

В пресс-службе "Батькивщины" опровергли информацию, опубликованную изданием. "Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в комментарии, переданном "Европейской правде".

Также в статье Asharq Al Awsat сообщается, что Каддафи потратил почти 50 млн. евро на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. А французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин, который присутствовал на встрече Саркози с Каддафи, сказал, что "цифры были гораздо выше указанной".

Саркози неоднократно отрицал, что брал деньги у Каддафи. Однако тот самый помощник сына Каддафи сказал, что присутствовал на закрытых встречах между французскими и ливийскими официальными лицами. Саркози якобы обещал улучшить отношения между Францией и Ливией в обмен на финансирование.

По данным издания, кандидат в США финансировался через посредника, который был близким другом Саифа аль Ислама и официального представителя США.

"Кандидат обещал Триполи, что, если он выиграет выборы, то уберет Ливию из черных списков государств-террористов. Финансирование его кампании осуществлялось за счет перевода средств через третью страну. Соглашение между ливийцами и американцами было достигнуто после встречи в американском городе Толедо в штате Айдахо", - сообщает газета.

Газета Asharq Al Awsat одна из старейших и самых влиятельных в регионе, печатается в 14 городах на четырех континентах. Входит в крупнейший на Ближнем Востоке издательско-финансовый холдинг - Саудовскую исследовательскую и маркетинговую группу. Имеет сеть бюро и корреспондентов во всем арабском мире, Европе, США и Азии. Asharq Al Awsat - единственное арабоязычное издание, обладающее правом публикации арабских копирайтов "Washington Post" и "USA Today".

Опубликованная статья является одной из частей расследования деятельности режима Каддафи и его сотрудничества с западными лидерами.

Позже пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока в комментарии "Радио Свобода" заявила, что это неправдивая информация.

"Эта информация не соответствует действительности, это все неправда", - сказала она.