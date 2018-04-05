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АТО закончится в мае - Порошенко

Четверг, 5 апреля 2018, 14:01
АТО закончится в мае - Порошенко

Антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса - ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - сказал он.

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил", - добавил Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Темы: ПорошенкоАТОДонбасс
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