На 27 должностей в ГБР претендуют 685 человек

761 просмотр
Четверг, 5 апреля 2018, 19:09

На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов.

Об этом заявил член конкурсной комиссии Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.

Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.

Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

30 марта закончились выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Темы: ГБР коррупция
powered by lun.ua
По теме
Выборы в Совет общественного контроля ГБР хотят обжаловать 31 марта 2018, 20:26
Избрали членов Совета общественного контроля ГБР 30 марта 2018, 22:29
Власть подготовила "своих людей" в Совет общественного контроля ГБР – активисты 30 марта 2018, 13:40
Все новости
Главные новости
Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности
Прокуратура больше не обвиняет Бубенчика в умышленном убийстве
Обнародовано первое заявление дочери Скрипаля после отравления
Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре
Все новости
киев

8 проектов марта, которые изменят Киев

психология

7 правил посещения новорожденного