На 27 должностей в ГБР претендуют 685 человек
Четверг, 5 апреля 2018, 19:09
На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов.
Об этом заявил член конкурсной комиссии Денис Монастырский, сообщает Укринформ.
"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.
Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.
Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.
30 марта закончились выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.