На 27 должностей в ГБР претендуют 685 человек

На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов.



Об этом заявил член конкурсной комиссии Денис Монастырский, сообщает Укринформ.



"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.



Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.



Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.



30 марта закончились выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.