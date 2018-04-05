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На 27 должностей в ГБР претендуют 685 человек

Четверг, 5 апреля 2018, 19:09

На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов.

Об этом заявил член конкурсной комиссии Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.

Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.

Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

30 марта закончились выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Темы: ГБРкоррупция
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