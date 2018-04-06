Суд взял под стражу капитана судна "Норд" и назначил залог

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Пятница, 6 апреля 2018, 16:33

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Под стражей капитан останется до 31 мая. Залог определен в размере 35 тысяч 240 гривен.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Украинская правда
Темы: суд Одесская область
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