Суд взял под стражу капитана судна "Норд" и назначил залог

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенко.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.



Под стражей капитан останется до 31 мая. Залог определен в размере 35 тысяч 240 гривен.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.



В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.



2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".