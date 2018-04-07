В Facebook анонсировали меры по борьбе с вмешательством в выборы

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о новых инструментах, которые начнут действовать в соцсети для борьбы с вмешательством в выборы.

В своем заявлении Цукерберг отметил, что после выявления вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты, которые помогли удалить десятки тысяч фейковых аккаунтов и компания планирует сделать еще два "больших шага".

Отныне каждый рекламодатель, который хочет размещать политические объявления, должен быть верифицированным. Кроме того соцсеть введет верификацию модераторов крупных страниц.

"Эти шаги сами по себе не помешают всем, кто пытается играть с системой, но сделает более сложным то, что россияне сделали во время выборов 2016 года, используя фальшивые учетные записи и страницы", - отметил Цукерберг.

"Теперь рекламодатели должны подтвердить свою личность и месторасположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят размещать политические объявления. Мы также обозначим их и рекламодатели вынуждены будут показать, кто оплатил их объявления. Мы вводим это в США и распространим на остальной мир в последующие несколько месяцев", - заявил основатель Facebook.

Предполагается, что использование этого сервиса станет возможным летом.

Вторым "большим шагом" станет верификация модераторов больших страниц, что усложнит модерацию страниц с помощью фейковых аккаунтов или распространение таким образом дезинформации или противоречивого контента, отметил Цукерберг.

Он добавил, что также создается архив для поиска старых политических объявлений.

"Один из моих главных приоритетов на 2018 год - поддерживать позитивный дискурс и предотвращать вмешательство в выборы, которые пройдут в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах", - отметил Цукерберг.

Также он отметил, что компания планирует нанять "тысячи людей" для запуска указанных сервисов и "полна решимости" внедрить новые инструменты до выборов 2018 года.

Отметим, в ноябре 2018 года в США пройдут выборы губернаторов и конгрессменов.

Ранее Цукерберг заявил, что Facebook заблокировал более 270 страниц , которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

Больше о том, как защититься в соцсети, читайте в материале "Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить"