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Климкин: За атаку в Сирии должны ответить преступники и те, кто их поддерживает

Воскресенье, 8 апреля 2018, 12:23

За преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Если информация о химической атаки в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето, как по MH17", - заявил он.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

"Решительно опровергаем эту информацию", - заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет Интерфакс.

Евтушенко добавил, что после освобождения Думы от боевиков РФ готова "немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений" и добавил, что "ряд западных стран" пытается помешать возобновлению операции по выводу боевиков из г.Дума. 

Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcияоружиеКлимкин
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