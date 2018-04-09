Данные 87 млн ​​пользователей Facebook могут храниться в РФ - экс-сотрудник Cambridge Analytica

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что данные, собранные из Facebook 87 млн ​​пользователей, могут храниться в России.

Об этом сообщает CNN.

"Данные могут храниться в разных частях мира, в том числе РФ, учитывая тот факт, что профессор, который руководил процессом сбора данных, летал из Великобритании в Россию", - заявил Уайли.

Он подчеркнул, что количество пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн, признанных руководством соцсети.

Как сообщалось, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах.

В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.