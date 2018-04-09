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Гройсман: Нужно найти формулу, чтобы цены на отопление не повышались

Понедельник, 9 апреля 2018, 18:31

Правительство разрабатывает формулу цены на газ, которая "учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект".

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

"В этом отопительном сезоне цены не повышались. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. ... Надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан", - заявил Гройсман.

В КМУ напомнили, что одним из приоритетов является увеличение собственной добычи газа к 2020 году, что позволит "избавиться от необходимости импортировать топливо и даст возможность устанавливать цену внутри страны без привязки к импортным паритетам".

К указанному времени объем импорта должен быть сведен до минимума, а объем собственной добычи - достаточным для обеспечения потребностей внутренних потребителей.

Темы: газГройсманимпорт
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