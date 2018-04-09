Суд рассмотрит иски ГПУ о нарушениях аренды трех облгазов

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Понедельник, 9 апреля 2018, 23:51

Хозяйственный суд Киева открыл производство по исковым заявлениям Генпрокуратуры о признании недействительными договоров о безвозмездной эксплуатации газораспределительных систем тремя облгазами - "Харьковгаз", "Львовгаз" и "Волыньгаз".

Соответствующие постановления суда обнародованы в Едином госреестре судебных решений.

Подготовительное заседание по всем делам назначено на 25 апреля текущего года.

В частности, в иске ГПУ, поданном в интересах государства в лице Фонда госимущества, суд просят  признать недействительным договор, заключенный 29 ноября 2012 г. между Минэнергетики и угольной промышленности Украины и ПАО "Львовгаз" о предоставлении госимущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа, не подлежащим приватизации, учитывается на балансе хозяйственного общества по газоснабжению и газификации и не может быть отделено от его основного производства. Также суд просят признать недействительными дополнительное соглашение от 24.05.2017 г.

Кроме того, с "Львовгаз" в пользу государства просят взыскать 148 430 179, 32 грн. убытков - дохода (арендной платы), который государство могло получить в случае заключения договора аренды госимущества, используемого обществом для обеспечения распределения природного газа.

В искепо "Волыньгазу" суд просят признать недействительным договор и взыскать средства в размере 117 792 772 грн. 03 коп.

"Исковые требования обоснованы нарушением ответчиками закона "Об аренде государственного и коммунального имущества", положения об управлении госимуществом, которое не вошло в уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе приватизации, но находится на их балансе", - говорится в постановлении.

В иске по "Харьковгазу" суд просят признать недействительным договор от 12 ноября 2012 г., дополнительное соглашение и протокол разногласий к нему, и взыскать с предприятия 40 078 974,75 грн.

"Исковые требования о взыскании средств обоснованные безосновательным и бесплатным использованием ПАО "Харьковгаз" спорного государственного имущества, подлежащего передаче в пользование исключительно на условиях аренды (платного пользования), в связи с чем государство не получило доход в виде арендной платы за использование имущества обществом в течение 2013-2017 годов", - говорится в постановлении.

Украинская правда
Темы: газ Генпрокуратура суд
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