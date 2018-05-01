Порноактриса подала иск против Трампа за клевету

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Вторник, 1 мая 2018, 04:28

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, подала иск против Трампа по обвинению в клевете из-за того, что он назвал ее заявления "мошенничеством".

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о высказываниях президента США в Twitter о создании фоторобота нападавшего, который угрожал Клиффорд после того, как она решила рассказать журналистам о своих сексуальных отношениях с Дональдом Трампом.

"Называя инцидент "мошенничеством", утверждение господина Трампа можно понимать так, что госпожа Клиффорд придумала само преступление и существование нападавшего, который ей угрожал", - заявил адвокат актрисы Майкл Авенатти.

Адвокат отметил, что Трамп таким образом, очевидно, намеревался обвинить Клиффорд во лжи.

 Ранее порноактриса заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа с Меланией. Клиффорд утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году.

Полиграф показал, что Клиффорд в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Дональдом Трампом.

В начале марта 2018 года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации о сексуальных отношениях с ним.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США.

Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.

Темы: Трамп США скандал
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