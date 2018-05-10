В Москве напали на посольство Латвии

848 просмотров
Четверг, 10 мая 2018, 05:08

В Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, задержаны два человека.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву", - сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

По данным СМИ, инцидент произошел около 17:30. К зданию дипмиссии подошли пять человек и бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания.

В российском "Интерфаксе" сообщили, что задержанные - активисты незарегистрированной партии "Другая Россия", которые "выражали протест" у посольства Латвии в Москве против задержания Владимира Линдермана, выступавший за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии.

Темы: Латвия Росcия
powered by lun.ua
По теме
В июне на Балтике пройдет серия учений НАТО 4 мая 2018, 22:00
Минный тральщик ВМФ России подошел к водам Латвии 25 апреля 2018, 14:02
Латвия о ракетных стрельбах РФ в Балтийском море: Провокация против НАТО 17 апреля 2018, 09:32
Все новости
Главные новости
Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма
В Москве напали на посольство Латвии
Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом
"Шахтер" выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо"
Все новости
здоровье

6 советов от людей, которые не употребляют алкоголь

бренд

6 украинских брендов, которые шьют платья-рубашки