В Москве напали на посольство Латвии

В Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, задержаны два человека.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву", - сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law