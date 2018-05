У Москві напали на посольство Латвії

У Москві 9 травня стався напад на будівлю латвійського посольства, затримані двоє людей.

Про це пише Радіо Свобода.

"Латвія рішуче засуджує такі провокації і вимагає від Росії повністю гарантувати безпеку дипломатичних місій Латвії, відповідно до міжнародного права", – повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law