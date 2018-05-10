У Москві напали на посольство Латвії

У Москві 9 травня стався напад на будівлю латвійського посольства, затримані двоє людей.

Про це пише Радіо Свобода.

"Латвія рішуче засуджує такі провокації і вимагає від Росії повністю гарантувати безпеку дипломатичних місій Латвії, відповідно до міжнародного права", – повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 9 травня 2018 р.

За даними ЗМІ, інцидент стався близько 17:30. До будівлі дипмісії підійшли п'ятеро людей і кинули в будівлю кілька димових шашок і фаєрів. Один із нападників намагався зробити чорною фарбою напис на стіні будівлі.

У російському "Інтерфаксі" повідомили, що затримані – активісти незареєстрованої партії "Інша Росія", які "висловлювали протест" біля посольства Латвії в Москві проти затримання Володимира Ліндермана, що виступав за повернення російськомовної шкільної освіти в Латвії.