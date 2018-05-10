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У Москві напали на посольство Латвії

Четвер, 10 травня 2018, 05:08
У Москві напали на посольство Латвії

У Москві 9 травня стався напад на будівлю латвійського посольства, затримані двоє людей.

Про це пише Радіо Свобода.

"Латвія рішуче засуджує такі провокації і вимагає від Росії повністю гарантувати безпеку дипломатичних місій Латвії, відповідно до міжнародного права", – повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

За даними ЗМІ, інцидент стався близько 17:30. До будівлі дипмісії підійшли п'ятеро людей і кинули в будівлю кілька димових шашок і фаєрів. Один із нападників намагався зробити чорною фарбою напис на стіні будівлі.

У російському "Інтерфаксі" повідомили, що затримані – активісти незареєстрованої партії "Інша Росія", які "висловлювали протест" біля посольства Латвії в Москві проти затримання Володимира Ліндермана, що виступав за повернення російськомовної шкільної освіти в Латвії.

Теми: ЛатвіяРосія
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