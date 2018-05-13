Нападение с ножом в центре Парижа: 1 человек погиб

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Воскресенье, 13 мая 2018, 00:47

В результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в центре Парижа один человек погиб, 5 - ранены. Полиция застрелила нападавшего.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.

Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера. Свидетели сообщают о панике - люди пытались спрятаться в ресторанах и кафе.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

"Полиция сообщает, что нападавшего, который не был идентифицирован, застрелили. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Опера в центре Парижа", - говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, передает AP.

Темы: Франция чрезвычайное происшествие
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