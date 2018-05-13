Нападение с ножом в центре Парижа: 1 человек погиб
В результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в центре Парижа один человек погиб, 4 - ранены. Полиция застрелила нападавшего.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.
Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера. Свидетели сообщают о панике - люди пытались спрятаться в ресторанах и кафе.
"Полиция сообщает, что нападавшего, который не был идентифицирован, застрелили. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Опера в центре Парижа", - говорится в сообщении.
Прокурор французской столицы Франсуа Моленс заявил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах Акбар", передает BFMTV.
В полиции отметили, что отдел по борьбе с терроризмом местной прокуратуры ведет расследование происшествия.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, передает AP.
BREAKING: Islamic State group news agency claims suspect in Paris knife attack as one of its 'soldiers.'— The Associated Press (@AP) May 12, 2018