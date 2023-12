Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал титул чемпиона мира WBA в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нокаутом победил венесуэльца Хорхе Линареса и завеовал титул чемпиона мира по версии WBA.

Поединок проходил на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В начале боя украинец имел преимущество, контролируя центр ринга.

Однако в 6 раунде Ломаченко пропустил резкий удар в лицо без замаха и оказался в нокдауне.

Это был его первый нокдаун в профессиональной карьере.

He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) May 13, 2018

И все же в 10 раунде наш боксер после многоударной комбинации отправил венесуэльца на настил ринга. Линарес поднялся на счет 9, но рефери остановил бой.

He defeats Jorge Linares to win the WBA lightweight title and becomes the quickest boxer to win world titles in three different divisions. #LinaresLoma pic.twitter.com/YHcFSRod1k — ESPN (@espn) May 13, 2018

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) May 13, 2018

“My father told me, ‘You need to go to the body.’” - @VasylLomachenko pic.twitter.com/9LldhZqQra — Top Rank Boxing (@trboxing) May 13, 2018

Таким образом, украинец стал чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 поединков - это абсолютный рекорд.

Алексей Павлыш, УП