Ломаченко нокаутував Лінареса і здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі

Українець Василь Ломаченко нокаутом переміг венесуельця Хорхе Лінареса і здобув титулу чемпіона світу за версією WBA.

Поєдинок проходив на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

На початку бою українець мав перевагу, контролюючи центр рингу.

Проте у 6 раунді Ломаченко пропустив різкий удар в обличчя без замаху і опинився в нокдауні.

Це був його перший нокдаун у професійній кар'єрі.

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) May 13, 2018

Та все ж у 10 раунді наш боксер після багатоударної комбінації відправив венесуельця на настил рингу. Лінарес піднявся на рахунок 9, але рефері зупинив бій.

Таким чином, українець став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях лише за 12 поєдинків - це абсолютний рекорд.

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) May 13, 2018

Lomachenko does it!



He defeats Jorge Linares to win the WBA lightweight title and becomes the quickest boxer to win world titles in three different divisions. #LinaresLoma pic.twitter.com/YHcFSRod1k — ESPN (@espn) May 13, 2018

“My father told me, ‘You need to go to the body.’” - @VasylLomachenko pic.twitter.com/9LldhZqQra — Top Rank Boxing (@trboxing) May 13, 2018

Олексій Павлиш, УП