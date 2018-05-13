Ломаченко нокаутував Лінареса і здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі
Українець Василь Ломаченко нокаутом переміг венесуельця Хорхе Лінареса і здобув титулу чемпіона світу за версією WBA.
Поєдинок проходив на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
На початку бою українець мав перевагу, контролюючи центр рингу.
Проте у 6 раунді Ломаченко пропустив різкий удар в обличчя без замаху і опинився в нокдауні.
Це був його перший нокдаун у професійній кар'єрі.
Lomachenko is knocked down in Round 6!— ESPN (@espn) May 13, 2018
He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v
Та все ж у 10 раунді наш боксер після багатоударної комбінації відправив венесуельця на настил рингу. Лінарес піднявся на рахунок 9, але рефері зупинив бій.
Таким чином, українець став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях лише за 12 поєдинків - це абсолютний рекорд.
The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g— ESPN (@espn) May 13, 2018
Lomachenko does it!— ESPN (@espn) May 13, 2018
He defeats Jorge Linares to win the WBA lightweight title and becomes the quickest boxer to win world titles in three different divisions. #LinaresLoma pic.twitter.com/YHcFSRod1k
“My father told me, ‘You need to go to the body.’” - @VasylLomachenko pic.twitter.com/9LldhZqQra— Top Rank Boxing (@trboxing) May 13, 2018
Олексій Павлиш, УП