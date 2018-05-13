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Ломаченко нокаутував Лінареса і здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі

Неділя, 13 травня 2018, 05:12
Ломаченко нокаутував Лінареса і здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі

Українець Василь Ломаченко нокаутом переміг венесуельця Хорхе Лінареса і здобув титулу чемпіона світу за версією WBA.

Поєдинок проходив на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

На початку бою українець мав перевагу, контролюючи центр рингу.

Проте у 6 раунді Ломаченко пропустив різкий удар в обличчя без замаху і опинився в нокдауні.

Це був його перший нокдаун у професійній кар'єрі.

Та все ж у 10 раунді наш боксер після багатоударної комбінації відправив венесуельця на настил рингу. Лінарес піднявся на рахунок 9, але рефері зупинив бій.

Таким чином, українець став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях лише за 12 поєдинків - це абсолютний рекорд.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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