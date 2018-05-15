Представление на Дунаева касается 10 незадекларированных компаний

Генеральная прокуратура хочет снять неприкосновенность с депутата Сергея Дунаева из-за дела о внесении им недостоверных данных в декларацию за 2015 год.

Это подтвердили "Украинской правде" источники в НАБУ.

В ноябре 2017 года суд в этом деле предоставил следствию доступ к банковским счетам.

Согласно решению, дело, которое расследует НАБУ, было возбуждено в декабре 2016 года "по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации – УП)".

"У органа досудебного расследования есть основания полагать, что ОСОБА_3 (Дунаев – УП) будучи народным депутатом Украины, подал заведомо недостоверные сведения в декларации... не отметив субъекты хозяйственной деятельности, конечным бенефициарным владельцем которых он является", – говорится в решении.

Таким образом, следствие считает, что нардеп не задекларировал 10 компаний. Это ООО "Телерадиокомпания "Олви", ООО "А.С.Д. Энерго", ООО "СД "Биком", ООО "Д.А.С. Энерго ", ООО "Лизинг Инвест", ООО "Энергетическая инвестиционная компания", ООО "Спектрстрой", ООО "Енергопромтекс", ООО "Торговый дом "Пролетарий", ЧП "Мед-Клуб".

В декларациях Дунаева за 2015 и 2016 годы указано, что он является бенефициаром только ОДО "Страховая компания "ОЛВИ".

Следствие указывало, что "Олви", в свою очередь, является учредителем ряда компаний. Согласно законодательству, нардеп является их бенефициаром через "Олви".

Эти незадекларированные компании являются учредителями еще нескольких предприятий, которые Дунаев также должен был указать в декларации.

В январе 2017 года Дунаев направил директору НАБУ Артему Сытнику запрос по расследованию в деле. В запросе он отметил, что корпоративных прав перечисленных компаний не имеет, в их исполнительные или контролирующие органы не входит и не получает от них прибыли.

"Некоторые псевдожурналисты и радикально настроенные "общественные активисты" систематически льют грязь на меня и мою семью, постоянно пытаясь при моем статусе народного депутата Украины привязать меня к управлению каких-то юридических лиц", – говорится в запросе Дунаева.

В то же время, 9 из 10 фирм, которые фигурируют в деле и которые нардеп не декларировал в 2015-16 годах, появились в его декларации за 2017 год.

Еще одна, "Телерадиокомпания "Олви", согласно реестру юридических лиц, прекратила свое существование.

По версии следствия, стоимость задекларированных долей в уставных капиталах компаний, которые ему принадлежат, "отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн грн".

Ранее во вторник стало известно, что Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Опоблока" Сергея Дунаева.