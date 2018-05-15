Суд отказал в пересмотре решения по скверу Небесной сотни
Верховный Суд отказал коммерческой структуре в пересмотре судебных решений, касающихся сквера Небесной сотни.
Об этом сообщает прокуратура г. Киева.
"Верховный Суд не допустил к рассмотрению заявление коммерческой структуры, которая настаивала на пересмотре судебных решений, вынесенных по иску прокуратуры города Киева, о возвращении в государственную собственность земельных участков на ул. Михайловской, 24-26 и Михайловской площади в Шевченковском районе г. Киев, где общиной города планируется создание сквера Небесной сотни", - говорится в сообщении.
Суд проверил доводы заявителя, исследовал приложенные к заявлению материалы относительно неправильного применения судом кассационной инстанции одних и тех же норм материального права.
Коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что указанные доводы являются необоснованными и отказала в открытии производства по этому делу.
"Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента его подписания судьями и обжалованию не подлежит", - отмечают в столичной прокуратуре.
Местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26 в 2014 году. Однако было и решение суда от 14 октября 2014 года, которое оставляло в силе планы застройщика по строительству.
31 мая 2015 года мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сквере Небесной сотни ничего стоить не будут.
24 сентября 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков по улице Михайловской, 24-26 с ООО "УКРинвестресурс" и создал сквер на этом месте.
Тогда в Киевсовете заверили, что принятое решение исключает застройку сквера в честь Героев Небесной сотни.
Перед выборами в информационном бюллетене "Кличко мэр" появился заголовок: "Мы вернули общине землю Сквера Небесной сотни". Однако это заявление оказалась ложным и было частью предвыборной кампании.
Уже в конце января 2016 года в КГГА сообщили, что судебные разбирательствапо одному из участков под сквером Небесной сотни продолжаются.
21 января 2016 года координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба создала петицию на сайте Киевсовета с требованием вернуть землю Сквера Небесной сотни киевлянам. Эта инициатива получила решительную поддержку жителей.
Документ быстро набрал необходимое количество голосов, поэтому уже 2 февраля эту петицию направили на рассмотрение профильных комиссий Киевсовета.
В конце февраля Кулеба заявила, что собственник земельного участка на улице Михайловский, не оставляет намерения построить в Сквере Небесной сотни офисный центр.
У Кличко заверили, что община Киева никогда не поддержит строительство офисов в сквере Небесной сотни, а городские власти и мэр Киева будут всегда на стороне общины.
26 апреля 2016 года Хозяйственный суд Киева арестовал участок по улице Михайловской, 24-26.
В ноябре 2016 года Кулеба заявила, что чиновники Киевской администрации игнорируют суды по возврату земли под сквером Небесной сотни.
На что в КГГА заверили, что вернут земельный участок под сквером Небесной сотни в собственность общины.
В конце ноября экспертиза по делу сквера Небесной сотни подтвердила, что проект землеустройства по отводу и продаже земли улице Михайловской, 24-26 не соответствует закону.
1 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры и вернул в коммунальную собственность Сквер Небесной Сотни.
23 мая 2017 года Сквер небесной сотни выиграл Апелляционный суд в отношении земельного участка по улице Михайловской, 24-26.
2 августа 2017 года Высший хозсуд признал законными решение хозяйственных судов предыдущих инстанций о возвращении в коммунальную собственность участка под сквером Небесной сотни.
14 мая 2018 года Верховный суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок под сквером Небесной сотни на улице Михайловской, 24-26 в Киеве.