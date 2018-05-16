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В КНДР не хотят отказываться от ядерной программы в обмен на торговлю с США

Среда, 16 мая 2018, 05:57

Северная Корея заявила, что не станет участвовать в экономической торговле с США взамен на отказ от ядерной программы.

Об этом, ссылаясь на государственное информационное агентство КНДР, сообщает Reuters.

"Северная Корея заявляет, что никогда не будет участвовать в экономической торговле с США в обмен на отказ от своей ядерной программы" - говорится в сообщении.

Ранее Северная Корея отменила запланированные переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за проведения совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

Переговоры на высоком уровне должны были состояться на южной стороне села Пханмунджом, которое является местом для проведения переговоров между правительствами обеих стран Корейского полуострова.

Планировалось, что на переговорах речь пойдет о дальнейших мерах, которые обсуждались на предыдущем саммите между лидерами двух стран.

Кроме того, Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, запланированные на 12 июня в Сингапуре.

27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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