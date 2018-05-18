Климкин: Заявление об ударе по Керченскому мосту похоже на провокацию

Министр иностранных дел Павел Климкин отрицает, что встречался с журналистом Томом Роганом, который накануне опубликовал материал, в котором говорится о необходимости Украины нанести удар по Керченскому мосту.



Об этом сообщает "Радио Свобода".



Климкин предполагает, что это может быть "русской провокацией".



"Смешно. Я никогда не говорил с человеком и статью не стоит комментировать. Не уверен, он хочет представить меня как героя или преступника :) на самом деле это не имеет значения. Похоже на российскую провокацию", – написал он в Twitter, реаргируя на твит Рогана, в котором журналист утверждает, что встречался с Климкиным и услышал слова одобрения.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 18, 2018

18 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner Хьюго Гурдона.



Как говорится на сайте ведомства, именно этот редактор "согласовал и опубликовал" на сайте издания статью журналиста Тома Рогана, в которой содержится призыв к Украине нанести удар по Керченскому мосту, соединяющему аннексированный Крым с российским Краснодарским краем.



Российские следователи видят в действиях редактора "пропаганду терроризма".



17 мая уголовное дело по той же статье открыли и против самого Рогана.



В материале Рогана, который опубликован в рубрике "Мнения" 15 мая, говорится, что Украине следовало бы нанести удар по мосту, поскольку он был построен без ее согласия для того, чтобы укрепить позиции России на аннексированном полуострове.



18 мая Роган опубликовал в Washington Examiner еще одну статью, в которой пишет, что не отказывается от своих слов, однако подчеркивает, что призывал взорвать мост "без единой жертвы".



Он также назвал "настоящим терроризмом" действия России в Украине и напомнил о преследовании и убийствах журналистов в России.