Климкин: Заявление об ударе по Керченскому мосту похоже на провокацию

Министр иностранных дел Павел Климкин отрицает, что встречался с журналистом Томом Роганом, который накануне опубликовал материал, в котором говорится о необходимости Украины нанести удар по Керченскому мосту.



Об этом сообщает "Радио Свобода".



Климкин предполагает, что это может быть "русской провокацией".



"Смешно. Я никогда не говорил с человеком и статью не стоит комментировать. Не уверен, он хочет представить меня как героя или преступника :) на самом деле это не имеет значения. Похоже на российскую провокацию", – написал он в Twitter, реаргируя на твит Рогана, в котором журналист утверждает, что встречался с Климкиным и услышал слова одобрения.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX