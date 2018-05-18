Клімкін: Заява про удар по Керченському мосту схожа на провокацію

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заперечує, що зустрічався з журналістом Томом Роганом, який напередодні опублікував матеріал, в якому йдеться про необхідність Україні завдати удару по Керченському мосту.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Клімкін припускає, що це може бути "російською провокацією".

"Смішно. Я ніколи не говорив з чоловіком і статтю не варто коментувати. Не впевнений, чи він хоче представити мене як героя чи злочинця :) насправді це не має значення. Схоже на російську провокацію", – написав він у Twitter, реагуючи на твіт Рогана, в якому журналіст стверджує, що зустрічався з Клімкіним і почув слова схвалення..

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 18, 2018

18 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти редактора американського видання Washington Examiner Хьюго Гурдона.

Як йдеться на сайті відомства, саме цей редактор "погодив і опублікував" на сайті видання статтю журналіста Тома Рогана, в якій є заклик до України завдати удару по Керченському мосту, що з’єднує анексований Крим з російським Краснодарським краєм.

Російські слідчі вбачають у діях редактора "пропаганду тероризму".

17 травня кримінальну справу за тією ж статтею відкрили і проти самого Рогана.

У матеріалі Рогана, який опублікований в рубриці "Думки" 15 травня, йдеться про те, що Україні слід було б завдати удару по мосту, оскільки він був побудований без її згоди для того, щоб зміцнити позиції Росії на анексованому півострові.

18 травня Роган опублікував в Washington Examiner ще одну статтю, в якій пише, що не відмовляється від своїх слів, проте підкреслює, що Господь покликав підірвати міст "без єдиної жертви".

Він також назвав "справжнім тероризмом" дії Росії в Україні та нагадав про переслідування і вбивства журналістів у Росії.