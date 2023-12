Клімкін: Заява про удар по Керченському мосту схожа на провокацію

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заперечує, що зустрічався з журналістом Томом Роганом, який напередодні опублікував матеріал, в якому йдеться про необхідність Україні завдати удару по Керченському мосту.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Клімкін припускає, що це може бути "російською провокацією".

"Смішно. Я ніколи не говорив з чоловіком і статтю не варто коментувати. Не впевнений, чи він хоче представити мене як героя чи злочинця :) насправді це не має значення. Схоже на російську провокацію", – написав він у Twitter, реагуючи на твіт Рогана, в якому журналіст стверджує, що зустрічався з Клімкіним і почув слова схвалення..

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX