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Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой

Суббота, 19 мая 2018, 11:52
Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой
Фото из FB В.Лозового

Президент Петр Порошенко назначил на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации Вадима Лозового.

Глава государства сообщил об этом 19 мая во время визита в Хмельницкую область и общения с активом области.

"Поддержал предложение правительства, которое было внесено о назначении Лозового на должность главы Хмельницкой ОГА. Указ президента по этому поводу подписан. ... Моей мотивацией при выборе (Лозового на должность главы ОГА - ред.) было то, что он представляет реальную экономику. И это первая задача, которую я ставлю как президент - принципиальное обеспечение роста экономики, привлечения инвестиций, повышение зарплат. Делать все, чтобы обеспечить в Хмельницкой обл. инвестиционный и экономический бум", - отметил Порошенко.

 
 
Вадим Лозовой и Александр Герега в 2016 г. на заседании круглого стола в ВР
Вадим Лозовой и Александр Герега в 2016 г. на заседании круглого стола в ВР "Социально-економические проблемы регионов"

Говоря об экс-главе области Александре Корнейчуке, Порошенко поблагодарил его "за важную работу, которую он выполнял" и сообщил, что Корнийчук "переходит на другую работу".

"Мы с ним провели консультации ... Он переходит на другую работу, оставаясь в орбите президента. Будет советником президента Украины. И сейчас получит еще другие направления ответственности", - сообщил Порошенко.

Вадим Лозовой - депутат Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный, 1971 г.р. Заместитель гендиректора ООО "Эпицентр". Ранее работал директором гипермаркета "Эпицентр К" на проспекте Палладина в Киеве.

Избранный в облсовет от Хмельницкой областной организации партии "За конкретные дела", является руководителем депутатской фракции этой же партии, член депутатской группы "Защита прав владельцев земельных паев".

Возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.

Больше о новых назначениях в регионах читайте в материале

"Децентрализация выборов, или Порошенко и регионы"

Напомним, 16 мая бывший глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук сообщил о намерении покинуть должность. Причины отставки Корнийчук не указал.  Корнийчук был назначен на должность главы ОГА в апреле 2016 г. 

Украинская правда

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Темы: ХмельницкийПорошенко
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