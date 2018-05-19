Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой

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Суббота, 19 мая 2018, 11:52

Президент Петр Порошенко назначил на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации Вадима Лозового.

Глава государства сообщил об этом 19 мая во время визита в Хмельницкую область и общения с активом области.

"Моя мотивацией при выборе (Лозового на должность главы ОГА - ред.) было то, что он представляет реальную экономику", - отметил Порошенко.

 

Вадим Лозовой - депутат Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный, 1971 г.р. Заместитель гендиректора ООО "Эпицентр". Ранее работал директором гипермаркета "Эпицентр К" на проспекте Палладина в Киеве.

Избранный в облсовет от Хмельницкой областной организации партии "За конкретные дела", является руководителем депутатской фракции этой же партии, член депутатской группы "Защита прав владельцев земельных паев".

Возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.

Напомним, 16 мая бывший глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук сообщил о намерении покинуть должность. Причины отставки Корнийчук не указал.  Корнийчук был назначен на должность главы ОГА в апреле 2016 г. 

Украинская правда
Темы: Хмельницкий Порошенко
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