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Матиос подготовил законопроект о создании Госбюро военной юстиции

Суббота, 19 мая 2018, 13:19

Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступает за создание Государственного бюро военной юстиции.

Необходимость этого он аргументировал в своей статье в "Зеркале недели".

"Настойчиво убеждаю общество и законодателей в необходимости создать (по аналогии НАБУ) Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ)", - говорится в тексте.

По убеждению Матиоса, в воюющей Украине за военной прокуратурой должно быть закреплено право в полном объеме осуществлять надзор за соблюдением и применением законов во всех военных формированиях.

"Это право следует закрепить хотя бы временно, на период осуществления Операции объединенных сил и действия Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях"", - считает он.

По словам Матиоса, они с председателем комитета ВР Андреем Кожемякиным подготовили законопроект, предусматривающий создание Государственного бюро военной юстиции.

Проект будет представлен общественности и экспертам 29-30 мая в Харькове во время международной конференции Reforming Military Justice System in Ukraine: the current state and prospects.

"На наш запрос об экспертной оценке законопроекта откликнулись специалисты военной юстиции из более 10 стран, которые согласились приехать на это мероприятие. И я рад, что руководство военных прокуратур Дании, Канады, Польши, Израиля поддерживает нас именно в таком формате", - отметил Матиос.

Он сообщил, что при подготовке законопроекта за основу был взят опыт Израиля.

По мнению главного военного прокурора, основу личного состава Государственного бюро военной юстиции должны составить бывшие следователи военной прокуратуры, личный состав нынешней Военной службы правопорядка, который не принимал прямого участия в боевых действиях в зоне АТО, военные инспекторы и офицеры по особым поручениям, которые будут заниматься вопросами соблюдение правовых и социальных гарантий всех военнослужащих.

"Никакого, подчеркиваю - никакого, дополнительного финансирования для создания ГБВЮ не нужно", - подчеркнул Матиос.

Он также выразил убеждение, что в Украине необходимо создать систему военных судов.

"Законотворец не имеет права медлить: перед Украиной в ближайшей перспективе может возникнуть еще одна проблема - необходимость оправдываться перед международными юрисдикциями за то, что украинские военные с оружием в руках защищают территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил Матиос.

Украинская правда
Темы: Матиоспрокуратура
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