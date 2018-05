Матіос підготував законопроект про створення Держбюро військової юстиції

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос виступає за створення Державного бюро військової юстиції.

Необхідність цього він аргументував у своїй статті в "Дзеркалі тижня".

"Наполегливо переконую суспільство й законотворців у потребі створити (за аналогом НАБУ) Державне бюро військової юстиції (ДБВЮ)", - йдеться у тексті.

На переконання Матіоса, у воюючій Україні за військовою прокуратурою має бути закріплене право у повному обсязі здійснювати нагляд за додержанням та застосуванням законів у всіх військових формуваннях.

"Це право слід закріпити бодай тимчасово, на період здійснення Операції об'єднаних сил та дії Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"", - вважає він.

За словами Матіоса, вони з головою комітету ВР Андрієм Кожем'якіним підготували законопроект, що передбачає створення Державного бюро військової юстиції.

Проект буде презентовано громадськості й експертам 29—30 травня в Харкові під час міжнародної конференції Reforming Military Justice System in Ukraine: the current state and prospects.

"На наш запит щодо експертної оцінки законопроекту, відгукнулися фахівці військової юстиції з понад 10 країн, що зголосилися приїхати на цей захід. І я тішуся, що керівництво військових прокуратур Данії, Канади, Польщі, Ізраїлю підтримує нас саме в такому форматі", - зазначив Матіос.

Він повідомив, що при підготовці законопроекту за основу було взято досвід Ізраїлю.

На думку головного військового прокурора, основу особового складу Державного бюро військової юстиції повинні скласти колишні слідчі військової прокуратури, особовий склад нинішньої Військової служби правопорядку, який не брав прямої участі в бойових діях у зоні АТО, військові інспектори та офіцери з особливих доручень, що опікуватимуться питаннями дотримання правових і соціальних гарантій всіх військовослужбовців.

"Жодного, наголошую — жодного, додаткового фінансування для створення ДБВЮ не потрібно", - підкреслив Матіос.

Він також висловив переконання, що в Україні необхідно створити систему військових судів.

"Законотворець не має права зволікати: перед Україною у найближчій перспективі може постати ще одна проблема — необхідність виправдовуватися перед міжнародними юрисдикціями за те, що українські військові зі зброєю у руках захищають територіальну цілісність і суверенітет України", - додав Матіос.