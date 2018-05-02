Гройсман: Супрун вычищает в медицине все, что "налипло" за много лет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов помогать и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун менять медицинскую сферу в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, прежде всего в медицине надо менять систему финансирования.

"Лидером изменений в этой сфере Ульяна Супрун с которой кое-кто хочет сделать врага всей Украины. Я ее знаю, у нее характер очень сложный, и, возможно, она в общении очень неудобная, но я удобных никогда и не искал", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что считает Супрун честной и не втянутой в какие-либо медицинские схемы.

"Она начала наводить порядок, собрала новую команду - кто-то лучше, кто-то хуже, но они начинают все это вычищать, что "налипло" за многие годы. Но некоторые начинают ее винить за то, в каком состоянии сегодня больницы", - сказал он.

"А разве они сегодня или вчера такими стали, или Ульяна в этом виновата? Она наоборот хочет это изменить, и я готов помогать. А относительно критиков, то я бы сказал, что у нас есть два типа политиков: которые видят проблему и готовы ее решать, а есть те, которые пытаются "сыпать соль на рану"", - добавил глава правительства.

По его мнению, у Супрун и ее соратников есть шанс все изменить.

На вопрос, когда же украинцы смогут почувствовать изменения в здравоохранении, Гройсман ответил, что открытие "Охматдета" и перинатального центра во Львове, программа "Доступные лекарства" и подписание контрактов с врачами уже говорят об изменениях.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Ульяна Супрун ломает коррупционные схемы в системе здравоохранения.