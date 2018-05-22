Политзаключенный Николай Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ по футболу в Россию

Украинский политзаключенный Николай Карпюк в свой день рождения призвал украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в России.

Об этом написал адвокат Карпюка Илья Новиков в Facebook.

Адвокат напомнил, что это уже пятый день рождения, который Карпюк встречает в российской тюрьме. По его словам, политзаключенный держится бодро и передает благодарности тем, кто о нем помнит.

"Он также просил меня передать его совет украинским футбольным болельщикам - не ездить на чемпионат мира в Россию, чтобы не оказаться в его положении", - написал адвокат.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Из тюрьмы Клыха перевели в больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.