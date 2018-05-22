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Політв'язень Микола Карпюк закликав українців не їхати на ЧС з футболу в Росію

Вівторок, 22 травня 2018, 01:11
Політв'язень Микола Карпюк закликав українців не їхати на ЧС з футболу в Росію

Український політв'язень Микола Карпюк у свій день народження закликав українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Про це написав адвокат Карпюка Ілля Новіков у Facebook.

Адвокат нагадав, що це вже п’ятий день народження, який Карпюк зустрічає в російській в’язниці. За його словами, політв’язень тримається бадьоро і передає подяки тим, хто про нього пам’ятає.

"Він також просив мене передати його пораду українським футбольним уболівальникам - не їздити на чемпіонат світу в Росію, щоб не опинитися в його становищі", — написав адвокат.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язнічемпіонат світуРосія
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