Політв'язень Микола Карпюк закликав українців не їхати на ЧС з футболу в Росію

194 перегляди
Вівторок, 22 травня 2018, 01:11

Український політв'язень Микола Карпюк у свій день народження закликав українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Про це написав адвокат Карпюка Ілля Новіков у Facebook.

Адвокат нагадав, що це вже п’ятий день народження, який Карпюк зустрічає в російській в’язниці. За його словами, політв’язень тримається бадьоро і передає подяки тим, хто про нього пам’ятає.

"Він також просив мене передати його пораду українським футбольним уболівальникам - не їздити на чемпіонат світу в Росію, щоб не опинитися в його становищі", — написав адвокат.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Теми: політв'язні чемпіонат світу Росія
powered by lun.ua
По темі
Денісова просить РФ терміново звільнити Клиха на "гуманітарних підставах" 21 травня 2018, 18:05
За тиждень голодування жоден політик не подзвонив - сестра Сенцова 21 травня 2018, 15:21
Стан здоров'я українського політв'язня Коломійця погіршився - дружина 21 травня 2018, 00:08
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму Стешенка катували і змусили "свідчити" на камеру – Чубаров
Головні новини дня – за 60 секунд
У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
Мартиненку вручили обвинувальний акт
Усі новини
афіша

8 подій тижня, які варто відвідати

Лайфхаки

7 рецептів піци з різних країн