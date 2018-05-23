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ООС: Обострение на Мариупольском направлении, 1 военный погиб

Среда, 23 мая 2018, 07:20
ООС: Обострение на Мариупольском направлении, 1 военный погиб

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - применили артиллерию и минометы. 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 мая.

"Пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, боевики 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в отчете.

На Луганском направлении боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, также пытался ослабить оборонительные рубежи украинских военных в районе населенного пункта Троицкое.

"На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На Донецком направлении - возле Авдеевки, Опытного и Красногоровки", - отметили в ООС.

"Обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. С 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, в пригороде Мариуполя.

Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения", - отметили в пресс-центре.

Отмечается, что ситуация находится под контролем Объединенной сил.

За текущие сутки потерь нет.

По данным разведки, уничтожено 4 и ранено 4 боевиков.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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