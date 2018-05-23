ООС: Обострение на Мариупольском направлении, 1 военный погиб
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - применили артиллерию и минометы. 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 мая.
"Пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, боевики 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.
Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в отчете.
На Луганском направлении боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, также пытался ослабить оборонительные рубежи украинских военных в районе населенного пункта Троицкое.
"На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На Донецком направлении - возле Авдеевки, Опытного и Красногоровки", - отметили в ООС.
"Обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. С 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, в пригороде Мариуполя.
Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения", - отметили в пресс-центре.
Отмечается, что ситуация находится под контролем Объединенной сил.
За текущие сутки потерь нет.
По данным разведки, уничтожено 4 и ранено 4 боевиков.