Отравленная в Британии Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Дочь бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом в начале марта отравили в британском Солсбери, выразила желание вернуться в Россию.

Об этом говорится в ее заявлении, которое она передала агентству Reuters.

Скрипаль встретилась с корреспондентом агентства в Лондоне и отказалась отвечать на вопросы. Вместо этого она передала ему свое заявление, переведенное на английский язык.

Скрипаль еще раз подчеркнула, что все предыдущие заявления были сделаны от ее имени. Она поблагодарила за предложенную помощь российское посольство, но опять отказалась воспользоваться его услугами.

"Я прошу всех уважать нашу с отцом конфиденциальность. Нам нужно время для восстановления и осознание всего, что с нами случилось", - отметила Юлия Скрипаль.

Она сообщила, что 9 апреля, проведя более месяца в больнице, из которых 20 дней - без сознания, была выписана и сейчас продолжает проходить реабилитацию. Скрипаль отметила, что отравления перевернуло ее жизнь. Несмотря на это, она бы хотела вернуться в Россию.

"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в свою страну", - отметила она.

"Мне все еще трудно смириться с тем фактом, что на нас было совершено нападение. Нам обоим посчастливилось пережить эту попытку убийства. Наше восстановление было медленным и очень болезненным", - добавила Юлия Скрипаль.

Exclusive: Yulia Skripal, who was poisoned along with her father Sergei in the UK in March, tells @Reuters she wants to return to her country https://t.co/YYmAwZX9QK pic.twitter.com/ree9Df8NcF