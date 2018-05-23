Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отравленная в Британии Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Среда, 23 мая 2018, 20:31
Отравленная в Британии Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Дочь бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом в начале марта отравили в британском Солсбери, выразила желание вернуться в Россию.

Об этом говорится в ее заявлении, которое она передала агентству Reuters.

Скрипаль встретилась с корреспондентом агентства в Лондоне и отказалась отвечать на вопросы. Вместо этого она передала ему свое заявление, переведенное на английский язык.

Скрипаль еще раз подчеркнула, что все предыдущие заявления были сделаны от ее имени. Она поблагодарила за предложенную помощь российское посольство, но опять отказалась воспользоваться его услугами.

"Я прошу всех уважать нашу с отцом конфиденциальность. Нам нужно время для восстановления и осознание всего, что с нами случилось", - отметила Юлия Скрипаль.

Она сообщила, что 9 апреля, проведя более месяца в больнице, из которых 20 дней - без сознания, была выписана и сейчас продолжает проходить реабилитацию. Скрипаль отметила, что отравления перевернуло ее жизнь. Несмотря на это, она бы хотела вернуться в Россию.

"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в свою страну", - отметила она.

"Мне все еще трудно смириться с тем фактом, что на нас было совершено нападение. Нам обоим посчастливилось пережить эту попытку убийства. Наше восстановление было медленным и очень болезненным", - добавила Юлия Скрипаль.

 
Юлия Скрипаль
reuters

 4 марта в британском Солсбери отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку было задействовано нервно-паралитическое вещество, что было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

Європейская правда

Темы: РосcияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: