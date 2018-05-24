Защитник Саур-Могилы: Боевики заставляли могилу себе копать

Бывший защитник Саур-Могилы Алексей Кириченко, освобожденный из плена боевиков Донбасса 27 декабря 2017 года, говорит, что в плену над ним издевались морально.

В разговоре с журналистом "Лига.net" он поведал о 3,5 годах плена.

Группа майора Александра Мельниченко отправилась оборонять Саур-Могилу 18 августа 2014 года, когда Вооруженные силы Украины уже покинули приграничный район. В конце августа курган был уже полностью окружен. У украинских бойцов закончилась вода, были потери. Отступать начали 24 августа

"При отходе с Саур-Могилы мы видели испорченный инженерный транспорт и БТР. Я вызвался пойти осмотреть, залез внутрь. Там была табличка с шестизначным номером части, а у Украины – пятизначные номера. И там был график техосмотра с датами, семь или восемь граф. По ним было видно, что техника – не захваченная в Крыму, не украинская", – рассказал Кириченко.

Возле этой техники отряд попал в засаду. Во время обстрела Алексей не лег на землю, а убежал. Когда вернулся часов через 12, увидел оставленную российскую артиллерию.

Кириченко позвонил "старшему" – получил приказ закопать свою форму и оружие. На трассе его взял автомобиль и подвез до блокпоста, а там стояли КАМАЗы с трупами и автомобиль скорой.

"Понял, что это мой шанс. Вышел из машины, пошел к скорой. Но остановил сепаратист и спросил, кто я. Я ответил – солдат Вооруженных Сил Украины", – вспомнил Алексей. Он попал в плен 1 сентября 2014 года.

Сначала Алексей попал в "подразделение" боевика с позывным Матвей. Подразделение состояло частично из россиян, частично – из местных. За все время в плену украинца около 10 раз переводили в разные локации. В том числе, в исправительную колонию.

"Как только попал в плен, меня вывели и сказали: "Копай могилу". Я спросил – где? Удивились моему спокойствию. Ждали, наверное, другой реакции, что плакать начну", – рассказал Кириченко.

Допрашивали его много раз – по-разному, о разном и разные люди.

"В Комсомольске ко мне приставили бывшего следователя милиции Мишу. Странный "допрос". Спрашивал о друзьях в Facebook. Позже были пытки, но не физические", – рассказал Алексей.

"Миша сказал остальным, что не рекомендует применять пытки. Сидел с мешком на голове. Угрожали отрезать пальцы. Расстреливали холостыми. И удивлялись все время, почему я такой спокойный. Допросы длились по 6 часов. Если бы хотели сломить, то растерзали бы", – добавил он.

Кириченко также отметил: "Первые полгода до передач для нас большим кладом там были спички – потому что абсолютно не было зубочисток, у ребят очень портились зубы. Эти спички были такие потрепанные-потрепанные, им уже по 2-3 месяца, но ребята их прятали где-то в матрасах".

Работы приходилось выполнять разные – мыть туалеты и бочки от солярки. "Я тогда не попал, но ребят отправляли собирать трупы у аэропорта, которые уже два месяца пролежали", – вспомнил Алексей.

Он рассказал, что когда долго сидел в подвале, решил "стричься" зажигалкой: "Я ею поджигал себе волосы и тушил".

Кириченко объяснил, что не сдаться ему помогли молитва и медитация. В заключении боец делал себе четки из хлеба, а для дочери смотал куклу-мотанку из ниток и шнурков.

После освобождения, в аэропорту Харькова, Кириченко вспоминал: "Меня абсолютно серьезно убеждали, что Сталин – это святой человек. Показывали иконы. Мне этого не понять".