СМИ: Абрамович получил гражданство Израиля

Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Тель-Авив и получил израильское удостоверение личности, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности Y-Net и Times of Israel.

Отмечается, что Абрамович прибыл в аэропорт им.Бен-Гуриона на своем личном самолете днем 28 мая.

"Он получил все документы и открыл банковский счет в Израиле. ... Абрамович будет жить в особняке, который он купил за 100 млн шекелей в районе Неве–Цедек (старейший квартал Тель-Авива - ред.)", - отмечают СМИ. Строение - бывший отель, купленный у актрисы Галь Гадот.

Как отмечает российский "Коммерсант", в компании Millhouse Романа Абрамовича заявили, что не комментируют частную жизнь бизнесмена.

Позже в МВД Израиля подтвердили информацию об иммиграции Абрамовича.

The Times Of Israel со ссылкой на бюро по связям "Натив", которое занимается вопросами репатриации евреев, сообщило, что Абрамович обратился в посольство Израиля в Москве и подал запрос из-за рубежа на получение гражданства на прошлой неделе.

"Его документы проверили в соответствии с Законом о возвращении и запрос был признан правомочным", - сообщил представитель МВД.

По законам Израиля, как новый гражданин страны, Абрамович освобождается от налогообложения доходов, полученных за границей в течение 10 предыдущих лет и не должен декларировать источники этой прибыли за этот период.

Roman Abramovich LX-GVI private g650 landed TLV from Moscow today, apparently he's making Aliyah after being denied UK visa@AnshelPfeffer @planesonthenet pic.twitter.com/h3jS4NdV11 — avi scharf (@avischarf) May 28, 2018 Состояние Абрамовича оценивается в 12,5 млрд долларов и, как ожидается, он станет самым богатым гражданином Израиля. Российский миллиардер проживал в Великобритании, визу этой страны он получил до того, как в апреле 2015 года были введены более строгие визовые правила. Срок действия визы истек в конце апреля 2018 года и власти Великобритании ее не продлили. В связи с этим Абрамович не смог присутствовать на матче финала Кубка Англии по футболу, где его футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

В марте в Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что проверяют визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Новые, более жесткие правила получения визы, требуют подтвердить, что доходы заявителя получены законным путем.

Для получения новой британской визы инвестора Абрамович должен объяснить, каким образом он получил свое состояние.