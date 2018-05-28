ЗМІ: Абрамович отримав громадянство Ізраїля

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Понеділок, 28 травня 2018, 20:15

Російський мільярдер Роман Абрамович прибув до Тель-Авіва і отримав ізраїльське посвідчення особи, на яке має право за програмою репатріації євреїв до Ізраїля.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема Y-Net і Times of Israel.

Зазначається, що Абрамович прибув до аеропорту ім.Бен-Гуріона на своєму літаку вдень 28 травня.

"Він отримав усі документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі. ... Абрамович буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в районі Неве-Цедек (найстаріший квартал Тель-Авіва - ред.)", - зазначають ЗМІ. Будова - колишній готель, куплений у актриси Галь Гадот.

Як зазначає російський "Комерсант", у компанії Millhouse Романа Абрамовича заявили, що не коментують приватне життя бізнесмена.

Статки Абрамовича оцінюються у 12,5 млрд доларів, і, як очікується, він стане найзаможнішим громадянином Ізраїля.

Російський мільярдер проживав у Великобританії, візу цієї країни він отримав до того, як у квітні 2015 року було запроваджено більш суворі візові правила.

Термін дії візи сплив наприкінці квітня 2018 року і влада Великобританії її не продовжила. У зв'язку з цим Абрамович не зміг бути присутнім на матчі фіналу Кубка Англії з футболу, де його футбольний клуб "Челсі", яким він володіє з 2003 року, здобув перемогу над "Манчестер Юнайтед".

У березні в Міністерстві внутрішніх справ Великобританії повідомили, що перевіряють усі категорії віз заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів. 

Нові, більш жорсткі правила отримання візи, вимагають підтвердити, що статки заявника зароблені законним шляхом. 

Для отримання нової британської візи інвестора Абрамович має пояснити, яким чином він набув свої статки

Теми: олігархи Росія Ізраїль Велика Британія візи
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