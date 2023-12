ЗМІ: Абрамович отримав громадянство Ізраїля

Російський мільярдер Роман Абрамович прибув до Тель-Авіва і отримав ізраїльське посвідчення особи, на яке має право за програмою репатріації євреїв до Ізраїля.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема Y-Net і Times of Israel.

Зазначається, що Абрамович прибув до аеропорту ім.Бен-Гуріона на своєму літаку вдень 28 травня.

"Він отримав усі документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі. ... Абрамович буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в районі Неве-Цедек (найстаріший квартал Тель-Авіва - ред.)", - зазначають ЗМІ. Будова - колишній готель, куплений у актриси Галь Гадот.

Як зазначає російський "Комерсант", у компанії Millhouse Романа Абрамовича заявили, що не коментують приватне життя бізнесмена.

Згодом у МВС Ізраїля підтвердили інформацію про іміграцію Абрамовича.

The Times Of Israel з посиланням на бюро по зв'язках "Натів", яке займається питаннями репатріації євреїв, повідомило, що Абрамович звернувся до посольства Ізраїлю у Москві і подав запит з-за кордону на отримання громадянства минулого тижня.

"Його документи перевірили відповідно до Закону про повернення і запит було визнано правомочним", - повідомив представник МВС.

За законами Ізраїля, як новий громадянин країни, Абрамович звільняється від оподаткування за прибутки, отримані за кордоном протягом 10 попередніх років і не має декларувати джерела цього прибутку за цей період.

Roman Abramovich LX-GVI private g650 landed TLV from Moscow today, apparently he's making Aliyah after being denied UK visa@AnshelPfeffer @planesonthenet pic.twitter.com/h3jS4NdV11