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ООС: 22 обстрела, боевики применили минометы и артиллерию

Четверг, 3 мая 2018, 07:21
ООС: 22 обстрела, боевики применили минометы и артиллерию

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ - травмированы 3 военнослужащих.

Об этом по состоянию на 6:00 3 мая сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Украинские подразделения вели активную оборону. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы", - говорится в отчете.

"По данным разведки, в течение минувших суток потери живой силы противника - 4 раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации", - подчеркнули в пресс-центре.

В течение ночи 3 мая на линии соприкосновения державлось относительное затишье. По состоянию на 6:00 3 мая потерь среди украинских военнослужащих нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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