ООС: 22 обстрела, боевики применили минометы и артиллерию

1035 просмотров
Четверг, 3 мая 2018, 07:21

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ - травмированы 3 военнослужащих.

Об этом по состоянию на 6:00 3 мая сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Украинские подразделения вели активную оборону. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы", - говорится в отчете.

"По данным разведки, в течение минувших суток потери живой силы противника - 4 раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации", - подчеркнули в пресс-центре.

В течение ночи 3 мая на линии соприкосновения державлось относительное затишье. По состоянию на 6:00 3 мая потерь среди украинских военнослужащих нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
По теме
РосСМИ: конфликт на Донбассе перешел в "горячую стадию" 2 мая 2018, 16:45
ООС рассмотрит каждый случай сотрудничества с оккупантами – Наев 2 мая 2018, 11:37
Командующий ООС: Ответ на провокации боевиков будет жестким 2 мая 2018, 11:21
Все новости
Главные новости
В ГПУ прокомментировали информацию о блокировании расследования по Манафорту
ООС: 22 обстрела, боевики применили минометы и артиллерию
Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха
Третьего подозреваемого в избиении Найема тоже не взяли под стражу
Все новости
мнение

О людях и зверях: кому нужен цирк с животными?

тренд

Что такое сникер-химчистка и зачем она