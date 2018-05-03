Возбуждено дело из-за нападения на участника АТО в Киеве

Начато уголовное производство по факту нападения в Киеве на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы.

В полиции добавляют, что опросили свидетелей и очевидцев происшествия и посмотрели видео с камер наблюдения.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

2 мая в Киеве на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

Позже киевская полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападавших.