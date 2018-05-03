Полиция возбудила дело за антисемитские призывы в Одессе

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Четверг, 3 мая 2018, 18:25

Полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", – заявил он.

"По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 161 "Нарушение расовой, национальной равноправия граждан", – сообщил министр.

2 мая в Одессе прошли памятные мероприятия к 4 годовщине трагедии на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, а националисты провели марш "Украинского порядка".

Лидер одесской организации "Правого сектора" Татьяна Сойкина во время митинга заявила: "На будущее мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж…дам, не олигархии".

Еврейскую общину Одессы возмутило это высказывание, сообщило издание "Думская".

Пресс-секретарь общины "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкин заявил: "Такого в Украине быть не должно. Мы сегодня отправим обращение в полицию, Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать правовую оценку словам активиста".

Темы: Одесса полиция права человека акции
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