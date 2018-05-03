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В Запорожье и Николаеве назначили новых руководителей полиции

Четверг, 3 мая 2018, 21:02
В Запорожье и Николаеве назначили новых руководителей полиции

На должность начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области назначен генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров, а руководителем полиции Николаевской области стал полковник полиции Александр Анохин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Новых руководителей представил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Отмечается, что ранее новый глава полиции Запорожской области руководил полицией Луганщины.

По словам Князева, служба Комиссарова отмечена государством.

Так, новый глава полиции Запорожья награжден знаками отличия президента Украины - медалями "За безупречную службу" I и и III степени, а также государственной наградой Украины - орденом Даниила Галицкого.

Также сообщается, что решение о назначении Сергея Комиссарова на должность главы полиции в Запорожье поддержало руководство Министерства внутренних дел.

"Почти все время своей профессиональной деятельности он нес службу на Луганщине. Боевой генерал, в 2016 году возглавил областную полицию и организовал работу в один из самых трудных для нее периодов. Подчеркиваю, что на такие руководящие должности в ближайшее время будут назначаться офицеры с боевым опытом", - заявил глава Нацполиции.

Сергей Комиссаров
Сергей Комиссаров

Кроме того, в ведомстве добавляют, что бывшего руководителя полиции Запорожской области Олега Золотоношу переведели для дальнейшего прохождения службы в центральный аппарат полиции.

Что касается нового руководителя полиции Николаевской области, то, по словам Князева, он познакомился с Александром Анохиным в 2014 году, когда он возглавлял блок криминальной полиции.

Сообщается также, что ранее он работал на руководящих должностях в Донецкой и Херсонской областях.

Александр Анохин
Александр Анохин

В то же время Сергей Князев отметил, что Юрий Мороз, который до этого возглавлял полицию Николаевской области, будет заниматься научной работой.

Украинская правда

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Темы: полицияЗапорожьеНиколаевКнязев Сергей
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