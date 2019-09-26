Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах и вошел в коллегию министерства.

Источник: сообщения на сайте МВД

Прямая речь Арсена Авакова: "Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% – это заслуга Сергея Князева лично в том числе".

Детали: Аваков заверил, что решение об отставке Князева – это "плановый шаг, которые не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Аваков также сообщил, что по представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

Что было ранее: 21 сентября в пункте пропуска "Рава-Русска - Гребенне" между Украиной и Польшей задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший 500 тысяч евро без необходимого декларирования. Князев заявил, что его бывшая жена и он стали объектами информационной атаки, и объяснил происхождение наличных.

По данным источника УП в Нацполиции, эта история ускорила увольнение Князева, которое произошло позже.

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