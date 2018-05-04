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В Балаклее 4 очаги тления без взрывов, ограничено движение авто и самолетов

Пятница, 4 мая 2018, 08:38
В Балаклее 4 очаги тления без взрывов, ограничено движение авто и самолетов

В Балаклее по состоянию на 8 утра 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается незначительное тление 4 очагов возгорания.

"Распространение пожара нет. Взрывов не наблюдается", – сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В рамках технической зоны проводится тушение 4 пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГСЧС.

4 мая пожарная авиация ГСЧС осуществила 6 сбросов воды.

 

Ограничено движение автотранспорта в 10-километровой зоне вокруг города Балаклея и введен временный запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км.

Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" возобновлено.

 

3 мая в 13:40 в Балаклее Харьковской области загорелась сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны, в результате чего были одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

Жертв и пострадавших нет.

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УКУ (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения).

Темы: пожарХарьковская область
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