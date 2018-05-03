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Небрежность при исполнении воинской службы: Из-за пожара в Балаклее открыли дело

Четверг, 3 мая 2018, 22:20

Прокуратура начала уголовное производство по факту пожара, который начался на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Интерфакс-Украина".

"Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред) УК Украины. Расследование ведет полиция", - сказал Зубко

Он добавил, что военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщалось, по состоянию на 20.30 территория арсенала оружия в Балаклее Харьковской области задымленная, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления.

3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

Ранее сообщалось, что взрывные работы на территории арсенала оружия в Балаклее Харьковской области 3 мая не проводили, причины возгорания еще выясняются.

Как сообщалось, 3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о чрезвычайной ситуации на территории бывшего хранилища в Балаклее поступила около 14:00 – и по тревоге подняли весь личный состав полиции Балаклейского района.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что авиация ГСЧС в 16:50 приступила к тушению пожара в Балаклии по поручению президента.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ГСЧС на месте происшествия работало 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

Днем стало известно о новом пожаре на арсенале в Балаклее, неубранные снаряды взрывались – и часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее

Украинская правда
Темы: прокуратурапожарХарьковская область
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