Среди версий возникновения пожара на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи на Харьковщине рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.



Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов.



Он сообщил, что после пожара 2017 пока остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.



"Предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара 3 мая: возгорание сухой травы на территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов: подрывников, или элементов пороха, что вызвало возгорание, также – попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка на боеприпас", – рассказал Шевцов.



"Еще одна версия – действие солнечных лучей повлекших зажигания взрывоопасных предметов", – добавил он он.

В Балаклее по состоянию на 8 утра 4 мая ситуация, по данным ГСЧС, была контролируема, наблюдалось незначительное тление 4 очагов.

Как сообщалось, прокуратура начала уголовное производство по факту пожара, который начался на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области.

Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред) УК Украины. Расследование ведет полиция.

3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

Часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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