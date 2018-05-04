Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики назвали версии нового пожара в Балаклее

Пятница, 4 мая 2018, 12:44
Силовики назвали версии нового пожара в Балаклее

Среди версий возникновения пожара на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи на Харьковщине рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов.

Он сообщил, что после пожара 2017 пока остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

"Предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара 3 мая: возгорание сухой травы на территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов: подрывников, или элементов пороха, что вызвало возгорание, также – попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка на боеприпас", – рассказал Шевцов.

"Еще одна версия – действие солнечных лучей повлекших зажигания взрывоопасных предметов", – добавил он он.

В Балаклее по состоянию на 8 утра 4 мая ситуация, по данным ГСЧС, была контролируема, наблюдалось незначительное тление 4 очагов.

Как сообщалось, прокуратура начала уголовное производство по факту пожара, который начался на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области.

Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред) УК Украины. Расследование ведет полиция.

3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

Часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

Читайте также: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее

Валентина Романенко, УП
Темы: пожарХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
пожар
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек
Вражеская атака: мэр сообщил о масштабном пожаре в Николаеве
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: