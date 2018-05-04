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Националисты задержали в Киеве бразильца, который воевал за "Л/ДНР"

Пятница, 4 мая 2018, 17:09
Националисты задержали в Киеве бразильца, который воевал за Л/ДНР
Facebook

Представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, по данным журналистов, воевал на стороне незаконных группировок "Л/ДНР".

Они доставили его в управление Службы безопасности Украины, сообщает в Facebook один из участников "рейда" Евгений Карась.

 
нацкорпус

Представители организаций "Национальный корпус", С14 и "Традиции и порядок" говорят, что спецслужбы действуют неэффективно, поэтому они вмешались.

Следователи СБУ позже вышли и забрали Лусварги внутрь.

Ранее 4 мая представители "Национального корпуса" заявили, что пришли к мужскому Свято-Покровскому Голосеевскому монастырю УПЦ МП проверить, действительно ли Лусварги проживает там, но бразильца не обнаружили.

Накануне журналисты программы Радио Свобода Донбас.Реалии обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, сейчас находится на свободе.

В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании незаконных вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРСБУнационалистыC14Киев
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