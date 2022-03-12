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Исключить Россию из Интерпола призывают администрацию Байдена в США

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 10:01

Независимое правительственное агентство США призывает администрацию Джозефа Байдена добиваться окончательного исключения России из Интерпола, а не просто приостановки членства.

Источник: CNN со ссылкой на письмо Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленное генпрокурору США Меррику Гарланду и госсекретарю Энтони Блинкену

Детали: Ранее на этой неделе генеральный прокурор Меррик Гарланд присоединился к министрам юстиции нескольких союзных стран, чтобы потребовать от Интерпола немедленно прекратить доступ России к своим системам, сообщил представитель министерства юстиции Энтони Коли.

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В пятничном письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрены шаги, предпринятые США до сих пор, но добавляется, что администрация должна призвать к постоянному приостановлению членства России в Международной организации уголовной полиции.

Дословно: "Мы призываем вас использовать позицию США в Интерполе (и, в частности, в Исполнительном комитете Интерпола и его Консультативной группе по финансовым вопросам), чтобы дать понять, что любое бездействие против злоупотреблений России в Интерполе будет иметь серьезные последствия для взноса США в бюджета Интерпола и юридических иммунитетов Интерпола в Соединенных Штатах".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Из-за войны России против Украины Великобритания вместе с союзниками требует от Интерпола отключить РФ от его системы. За немедленное прекращение доступа России к системам организации выступают Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
  • В Интерполе заявили, что все запросы московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации, но не исключили РФ из Международной организации уголовной полиции.

Справка: Если Россию отстранят от Интерпола, это запретит стране подавать запросы на розыск, но не удалит предварительные запросы из системы.

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Темы: ИнтерполРосcиясанкцииC14
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