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Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП

"Украинская правда"Среда, 29 июня 2022, 10:28
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
Фото пресс-служба ОГП

Задержана группа мошенников, выманивших у украинцев 100 млн грн, предлагая оставить банковские реквизиты на фейковых веб-ресурсов для соцвыплат, которые имитировали официальные правительственные сайты Украины и ЕС.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, группа лиц мошенническим путем завладела средствами граждан Украины, которые пытались получить финансовую помощь от стран ЕС. В период действия военного положения они создали ряд фейковых (фишинговых) веб-ресурсов, которые по своему внешнему оформлению имитировали официальные правительственные сайты Украины и Европейского Союза. Через такие интернет-сайты гражданам Украины, пострадавшим в результате военных действий, предлагалось получить денежную помощь от стран-членов ЕС".

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Детали: Авторизуясь, украинцы на сайтах заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи.

После этого дельцы списывали с банковских карт деньги, которые затем распределяли между собой.

 

Работа фишинговых веб-ресурсов заблокирована, следователи устанавливают всех участников преступной схемы.

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Темы: УкраинапрокуратураC14
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