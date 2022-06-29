Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
Задержана группа мошенников, выманивших у украинцев 100 млн грн, предлагая оставить банковские реквизиты на фейковых веб-ресурсов для соцвыплат, которые имитировали официальные правительственные сайты Украины и ЕС.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "По данным следствия, группа лиц мошенническим путем завладела средствами граждан Украины, которые пытались получить финансовую помощь от стран ЕС. В период действия военного положения они создали ряд фейковых (фишинговых) веб-ресурсов, которые по своему внешнему оформлению имитировали официальные правительственные сайты Украины и Европейского Союза. Через такие интернет-сайты гражданам Украины, пострадавшим в результате военных действий, предлагалось получить денежную помощь от стран-членов ЕС".
Детали: Авторизуясь, украинцы на сайтах заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи.
После этого дельцы списывали с банковских карт деньги, которые затем распределяли между собой.
Работа фишинговых веб-ресурсов заблокирована, следователи устанавливают всех участников преступной схемы.