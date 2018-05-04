Геращенко: Боевики хотят 80 "своих" в обмен на 15 заключенных-украинцев

Боевики ОРДЛО, контролируемые Россией, требуют передать им более 80 осужденных наемников в обмен на 15 заключенных украинцев.

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной группе в Минске, нардеп Ирина Геращенко.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих русских в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", - написала она.

Геращенко отметила, что обсуждение вопроса обмена заложниками в Минске 4 мая было безрезультатным.

"Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля", - добавила нардеп.

По ее словам, 4 мая украинская сторона сделала "компромиссное предложение для освобождения украинцев в ОРДЛО" и добавила, что если бы было желание с другой стороны, то "следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро".

"Мы к нему (освобождению заложников – ред.) готовы", - подытожила Геращенко.

Как известно, ранее российские СМИ сообщали, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече 4 мая в Минске определит параметры очередного крупного обмена пленными.

В частности, сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял об очередной "возможности большого обмена в ближайшее время" по формату "всех на всех".