Порошенко об антисемитских призывах: Власть будет реагировать решительно

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду из-за принадлежности к иным вероисповеданию, нации или культуре.

Об этом он написал в Facebook.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине – как это недавно было во время акций в Львове и Одессе. Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе", - написал Порошенко.

Глава государства заверил, что реакция правоохранительных органов "на такие противоправные действия будет мгновенной".

"Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - подытожил президент.

Ранее Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма в Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - говорится в заявлении американского посольства.

