Порошенко об антисемитских призывах: Власть будет реагировать решительно

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду из-за принадлежности к иным вероисповеданию, нации или культуре.

Об этом он написал в Facebook.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине – как это недавно было во время акций в Львове и Одессе. Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе", - написал Порошенко.

Глава государства заверил, что реакция правоохранительных органов "на такие противоправные действия будет мгновенной".

"Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - подытожил президент.

Ранее Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма в Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - говорится в заявлении американского посольства.

🇺🇸 Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



🇺🇦 Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 4, 2018

2 мая в Одессе прошли памятные мероприятия к 4 годовщине трагедии на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, а националисты провели марш "Украинского порядка".

Лидер одесской организации "Правого сектора" Татьяна Сойкина во время митинга заявила: "На будущее мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж…дам, не олигархии".

Это высказывание возмутило еврейскую общину.

Пресс-секретарь общины "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкин заявил, что такого в Украине быть не должно, и добавил, что направит обращения в полицию, Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать правовую оценку словам активиста.

Сама Сойкина позже извинилась через Facebook перед теми, кого обидели ее слова.

Но полиция Одессы все равно начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций 2 мая.