Кличко анонсировал повышение тарифов на проезд

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Пятница, 4 мая 2018, 20:43

Столичные власти завершает процесс расчетов для повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба политика.

"Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты-экономисты", - сказал он.

Кличко объяснил, что пересмотреть тариф необходимо, чтобы транспортная инфраструктура столицы "продолжала функционировать без сбоев".

И добавил, что отсрочка повышения стоимости проезда приводит к тому, что городские власти не могут обновлять транспортный парк и платить достойные зарплаты транспортникам.

Однако, по словам Кличко, льготы для отдельных категорий населения будут сохранены.

"Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены", - подытожил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется повысить цены на проезд в общественном транспорте до 8 гривен с 15 июля.

В городской администрации пообещали обязательно вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

В июле 2017 года Киевская администрация уже поднимала цены на проезд: в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен.

Причинами повышения тарифов на проезд называли рост цен на топливо, электроэнергию, запчасти и увеличение минимальной зарплаты.

Украинская правда
Темы: Киев транспорт тарифы
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